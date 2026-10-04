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Centrosinistra, appello Renzi a riformisti Forza Italia: venite con noi

| 4 Ottobre 2026 14:24 | 0 commenti

Askanews
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Firenze, 4 ott. (askanews) – “Lanciamo un appello a tutti i centristi, il mio è un grande appello ai riformisti di Forza Italia, lasciatela e venite con noi, non è casa vostra, non potete stare con chi nega l’Europa, non può farlo chi ha creduto al sogno europeo di Berlusconi. Le porte sono aperte, venite a darci una mano e sono certo che nelle prossime ore qualche segnale arriverà”. Lo ha detto Matteo Renzi chiudendo i lavori della Leopolda 14 a Firenze.

Renzi lancia anche un appello ai centristi del centrosinistra: “Chi vuole venire noi siamo pronti a metterci in discussione, la condizione di parità è rinunciare al maggioritario, mettiamoci in lista senza il posto sicuro, io sono il primo che dice a se stesso se vuoi una garanzia comprati un tostapane, misuratevi con i voti, con il consenso”, ha concluso.

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