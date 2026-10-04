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Formula 1, oggi Gp Bahrain: orario, griglia di partenza e dove vederla in tv

| 4 Ottobre 2026 03:02 | 0 commenti

Formula 1, oggi Gp Bahrain: orario, griglia di partenza e dove vederla in tv

AdnKronos
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(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 4 ottobre, si corre il Gp del Bahrain in Malesia – in diretta tv e streaming – sedicesimo appuntamento della stagione. Si riparte con la Red Bull di Max Verstappen in pole position, seguito dalla Ferrari di Lewis Hamilton e dalla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale. 

 

Il Gran Premio del Bahrain è in programma oggi, domenica 4 ottobre, alle ore 9. Ecco la griglia di partenza: 

1 Max Verstappen (Red Bull Racing) 1:35.130 

2 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.298 

3 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.428 

4 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.501 

5 Charles Leclerc (Ferrari) +0.536 

6 Lando Norris (McLaren) +0.627 

7 Oscar Piastri (McLaren) +0.632 

8 George Russell (Mercedes) +0.741 

9 Pierre Gasly (Alpine) +2.080 

10 Gabriel Bortoleto (Audi) +2.543 

11 Liam Lawson (Racing Bulls) +1.327 

12 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.524 

13 Carlos Sainz (Williams) +1.831 

14 Lance Stroll (Aston Martin) +1.870 

15 Franco Colapinto (Alpine) 

16 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 

 

Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 sarà trasmesso in diretta televisivo e in esclusiva sui canali SkySport. La gara si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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