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Formula 1, rinviata la partenza del Gp del Bahrain: cos’è successo

| 4 Ottobre 2026 11:02 | 0 commenti

Formula 1, rinviata la partenza del Gp del Bahrain: cos’è successo

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Rinviata la partenza del Gran Premio del Bahrain di Formula 1. Oggi, domenica 4 ottobre, il via del nuovo appuntamento del Mondiale, che si svolge eccezionalmente in Malesia a causa del conflitto in Medio Oriente tra Iran e Stati Uniti, è stato rimandato per le condizioni estreme e proibitive sul circuito di Sepang. 

Sulla Malesia si è abbattuta infatti una pioggia torrenziale, un vero e proprio monsone, che ha costretto la direzione di gara a rimandare il via della corsa per non mettere in pericolo la sicurezza dei piloti. Una decisione inevitabile condiderate le condizioni della pista di Sepang, che faticava a drenare l’acqua ed era estremamente pericolosa per le vettura in pista. 

La direzione di gara ha comunicato il nuovo orario di partenza: il Gp del Bahrain partirà alle 9.40 italiane. 

 

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