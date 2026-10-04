Formula 1, rinviata la partenza del Gp del Bahrain: cos’è successo

(Adnkronos) –

Rinviata la partenza del Gran Premio del Bahrain di Formula 1. Oggi, domenica 4 ottobre, il via del nuovo appuntamento del Mondiale, che si svolge eccezionalmente in Malesia a causa del conflitto in Medio Oriente tra Iran e Stati Uniti, è stato rimandato per le condizioni estreme e proibitive sul circuito di Sepang.

Sulla Malesia si è abbattuta infatti una pioggia torrenziale, un vero e proprio monsone, che ha costretto la direzione di gara a rimandare il via della corsa per non mettere in pericolo la sicurezza dei piloti. Una decisione inevitabile condiderate le condizioni della pista di Sepang, che faticava a drenare l’acqua ed era estremamente pericolosa per le vettura in pista.

La direzione di gara ha comunicato il nuovo orario di partenza: il Gp del Bahrain partirà alle 9.40 italiane.