“La tavola dell’umore” è il primo album ufficiale di Chris Nolan

Milano, 4 ott. (askanews) – Si intitola “La tavola dell’umore” il primo album ufficiale di Chris Nolan, producer che ha contribuito a plasmare il suono di un’intera generazione.

Il disco sarà disponibile da venerdì 23 ottobre 2026 su tutte le piattaforme digitali e in fisico in formato CD e LP. Per anni Chris Nolan è stato uno dei nomi più riconoscibili dietro le quinte della nuova musica italiana: ha dato vita a beat, atmosfere e mondi sonori per alcuni degli artisti che hanno ridisegnato il rap e l’urban italiani dell’ultimo decennio.

“La tavola dell’umore” è stato annunciato attraverso un trailer pubblicato sui canali social di Chris Nolan, ma il primo annuncio dell’album era arrivato a sorpresa già a giugno, durante il live di Tedua a San Siro, quando sul ledwall è comparso il titolo del progetto: “La tavola dell’umore”. Una frase che suggerisce fin da subito la direzione del lavoro, restituendo l’idea della sua cifra stilistica: un suono capace di lavorare sugli stati d’animo prima ancora che sulle strofe.

Il percorso di Chris Nolan, pseudonimo di Christian Mazzocchi, è un produttore discografico e artista italiano classe 1995 originario di Milano, parte dalle collaborazioni con una generazione di artisti che, dalla metà degli anni Dieci del Duemila, ha cambiato il linguaggio della musica italiana.

Nel 2017 Nolan era già al lavoro con Ghali, Izi, Tedua e Sfera Ebbasta. Ma è soprattutto il sodalizio con Tedua a diventare uno dei capitoli fondamentali della sua carriera. Nolan contribuisce alla costruzione di Orange County California, progetto che contiene diverse sue produzioni, tra cui “Circonvalley” feat. Izi, “Lingerie” feat. Sfera Ebbasta, “Wasabi Freestyle”, “Step By Step” feat. Bresh, “OC (California)”, “Telefonate” feat. Izi e “Pegaso”. Nel 2018 arriva Mowgli, il secondo album ufficiale di Tedua – prodotto quasi interamente da Chris Nolan – che ben presto conquista il doppio disco di platino e consolida il ruolo di Nolan come uno dei pochi producer italiani davvero capaci di costruire veri e propri universi sonori. A questi segue anche la produzione e direzione artistica della prima parte di La Divina Commedia di Tedua, che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI, a cui si affiancano le collaborazioni con Ketama126 e Tony Boy.

Nel 2020 arriva “Euforia”, il primo singolo ufficiale a suo nome, featuring Tedua, Madame, Aiello e Birthh. Con “La tavola dell’umore”, Chris Nolan compie il passo più importante del suo percorso, continuando al tempo stesso a creare il contesto ideale nel quale artisti diversi possono incontrarsi. L’album, infatti, nasce da anni di studio, collaborazioni e sperimentazione e promette di riunire attorno allo stesso tavolo un ampio ed eterogeneo gruppo di artisti e sensibilità.