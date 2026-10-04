Meloni: centrodestra unito da visione, onoreremo mandato fino all’ultimo

Roma, 4 ott. (askanews) – “Oggi l’Italia è molto diversa da quella che ha visto il primo convegno di Saint Vincent ma ci sono domande profonde che attraversano le generazioni e a cui anche noi siamo chiamati a rispondere. Oggi come ieri gli italiani chiedono a chi li rappresenta di difendere l’interesse nazionale in Europa e nel mondo, chiedono di costruire uno stato amico della famiglia, alleato di chi lavora e produce, intransigente con chi non rispetta le regole, attento ai più fragili, meritocratico. Questa è la visione che tiene unito il centrodestra e il mandato che gli italiani ci hanno affidato quattro anni fa e che onoreremo fino all’ultimo. Lo faremo anche grazie al contributo prezioso di chi come voi è erede di una storia antica che sa ancora guardare al futuro”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio in occasione del tradizionale convegno democristiano di Saint Vincent organizzato da Gianfranco Rotondi, deputato di Fdi.