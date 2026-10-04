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MotoGp, ordine d’arrivo del Gp del Giappone e classifica del Mondiale

| 4 Ottobre 2026 10:02 | 0 commenti

MotoGp, ordine d’arrivo del Gp del Giappone e classifica del Mondiale

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Marc Marquez è a soli due punti dalla testa del Mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati ha vinto il Gran Premio del Giappone, tagliando per primo il traguardo davanti alle due Aprilia di Jorge Martin, leader della classifica Piloti che partiva dalla pole position, e di Marco Bezzecchi. Marquez, dopo aver vinto la Sprint di ieri, si ripete quindi nella gara lunga, riuscendo a piazzare il sorpasso decisivo a metà gara, al giro 12. Quarto posto per Bastianini, quinto Fernandez con Ogura sesto. Ecco l’ordine d’arrivo del Gp del Giappone e la classifica del Mondiale Piloti. 

 

Ecco l’ordine d’arrivo del Gp del Giappone: 

1 Marc Marquez (Ducati) 1:43.843 

2 Jorge Martin (Aprilia) +1.363 

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) +2.252 

4 Enea Bastianini (KTM) +2.330 

5 Raul Fernandez (Aprilia) +14.815 

6 Ai Ogura (Aprilia) +15.210 

7 Pedro Acosta (KTM) +16.928 

8 Francesco Bagnaia (Ducati) +20.333 

9 Fermin Aldeguer (Ducati) +23.545 

10 Luca Marini (Honda) +25.677 

11 Brad Binder (KTM) +25.853 

12 Fabio Quartararo (Yamaha) +30.867 

13 Somkiat Chantra (Honda) +31.333 

14 Maverick Vinales (KTM) +33.995 

15 Franco Morbidelli (Ducati) +34.590 

16 Alex Rins (Yamaha) +39.228 

17 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +39.562 

18 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +50.816 

19 Jack Miller (Yamaha) +1:14.773 

20 Johann Zarco (Honda) 

 

La classifica del Mondiale Piloti dopo il Gp del Giappone: 

1 Jorge Martin (Aprilia) 333 

2 Marc Marquez (Ducati) 331 

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 284 

4 Pedro Acosta (KTM) 243 

5 Ai Ogura (Trackhouse) 237 

6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 230 

7 Raul Fernandez (Trackhouse) 216 

8 Francesco Bagnaia (Ducati) 164 

9 Alex Marquez (Ducati) 158 

10 Fermin Aldeguer (Ducati) 122 

 

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