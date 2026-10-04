Rimini, il Palacongressi ospita il 127′ Congresso Nazionale Simi

Rimini, 3 ott. (askanews) – La medicina interna si dà appuntamento a Rimini. Dal 2 al 4 ottobre, al Palazzo dei Congressi si tiene il 127′ Congresso Nazionale Simi, che riunisce gli esponenti di una comunità scientifica composta da oltre 5mila soci. Durante le tre giornate, 56 sessioni scientifiche, la presentazione di oltre 700 abstract, ma anche letture magistrali, tavole rotonde e workshop. Al centro del simposio la ricerca clinica e traslazionale, senza dimenticare le nuove terapie e digital health, l’organizzazione dell’assistenza e formazione delle nuove generazioni di specialisti.L’intervista al Prof Nicola Montano, Presidente di SIMI Società Italiana di Medicina Interna: “La sfida più grande è rispondere ai bisogni dei nostri pazienti è dei cittadini, perché viviamo in una società dove l’invecchiamento e le comorbidità, sono una sfida sia per quanto riguarda l’ecosostenibilità del sistema sanitario nazionale che per l’appropriatezza clinica. Noi vogliamo giocare un ruolo importante e fondamentale, perché è quello che già facciamo”. Nel corso di questa edizione, sono stati premiati anche i tre testi vincitori del Contest di medicina narrativa per medici internisti, promosso dalla SIMI in collaborazione con la Scuola Holden, fondata da Alessandro Baricco nel 1994. Sono stati raccolti 100 elaborati che raccontano le loro esperienze vissute accanto ai pazienti. Il commento del Prof. Christian Bracco, membro del direttivo SIMI e promotore dell’iniziativa di medicina narrativa con la Scuola Holden: “In un’epoca in cui la tecnologia sembra diventare prevalente, riappropriarsi dell’attenzione alle storie, alle emozioni, diventa uno strumento che ci permette di affrontare meglio la nostra professione”.Tra i premiati anche Richard Horton, direttore della rivista medica The Lancet, che ha ricevuto il SIMI International Award. Presentato anche SIMICURA.it il nuovo portale della Società Italiana di Medicina Interna dedicato alla divulgazione medico-scientifica e a un’informazione sulla salute chiara e autorevole, con l’obiettivo di promuovere una maggiore cultura della salute e un rapporto più consapevole tra cittadini e medicina.