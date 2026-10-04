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Vasto incendio in un campeggio a Peschiera del Garda: 24 feriti

| 4 Ottobre 2026 11:03 | 0 commenti

Vasto incendio in un campeggio a Peschiera del Garda: 24 feriti

AdnKronos
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(Adnkronos) – Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 6 nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme, a quanto si apprende, avrebbero coinvolto alcune roulotte e bungalow presenti nell’area.  

Sono 24 le persone soccorse. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 impegnati nella gestione dell’emergenza.  

Alcune immagini del rogo sono state condivise sui social dall’ex presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.  

In aggiornamento
 

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