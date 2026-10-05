Cultura, in Lombardia il futuro passa da nuove idee

Milano, 5 ott. (askanews) – Solo un luogo iconico e maestoso come il Teatro alla Scala poteva fare da cornice a un tema tanto importante: il ruolo della cultura nella costruzione del futuro. I riflerroei sono tutti per Futura 2026 – Nuovi sguardi per la cultura un appuntamento fortemente voluto da Francesca Caruso, Assessore alla Cultura della Regione Lombardia, che ha riuniti all’ombra della Madonnina rappresentanti delle istituzioni, artisti, curatori, intellettuali e imprenditori protagonisti del mondo della cultura e della creatività.Le parole di Francesca Caruso, Assessore alla Cultura della Regione Lombardia: “La cultura è già una leva economica e sociale importante per i territori. Bisogna solo avere più consapevolezza, ed è proprio questo il messaggio che vogliamo lanciare anche oggi a Futura con un palinsesto ricco, trasversale e con discipline differenti, ma anche con generazioni differenti: il Maestro Sgro insieme al giovane street artist Greg Goya creano una contrapposizione utile ad avvicinare un bacino maggiore di pubblico”.FUTURA, alla sua seconda edizione, è un contenitore di idee, esperienze e visioni sulle trasformazioni del nostro tempo. L’edizione 2026 pone al centro il valore delle domande come motore della conoscenza e dell’innovazione: non la ricerca di risposte definitive, ma la capacità di aprire nuovi orizzonti di pensiero, stimolare il confronto e immaginare il futuro attraverso il dialogo tra discipline, generazioni e linguaggi diversi.Nuovamente, Francesca Caruso, Assessore alla Cultura della Regione Lombardia: “Centrale è la trasversalità della cultura, con linguaggi e arti differenti. È giusto coinvolgere tutti a 360°, e i dialoghi potranno essere fonte di grande ispirazione per tutti noi. Stiamo assolutamente cercando di portare una politica culturale che esca dai grandi luoghi tradizionali e vada anche incontro alle persone dei piccoli borghi, alle comunità interne, alle comunità montane. Ciò lo si fa per cercare di arrivare a tutti e di lanciare questo messaggio di come la cultura sia veramente strategica”.Il lavoro in regioni come la Lombardia è intenso. Il futuro, tutto da scrivere.