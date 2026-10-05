Da Pirelli un P Zero R su misura per la nuova Safety Car Mercedes di F1

ROMA (ITALPRESS) – Sviluppato appositamente per la Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, recentemente presentata come la prima Official FIA F1 Safety Car dotata di trazione integrale completamente variabile, il nuovo Pirelli P Zero R è un pneumatico ad altissime prestazioni che combina prestazioni “da qualifica” sull’asciutto e una risposta dello sterzo estremamente precisa, mantenendo una guida sicura anche sul bagnato. Questo P Zero R, infatti, è stato sviluppato per garantire prestazioni costanti anche durante gli interventi della Safety Car in Formula 1, dove precisione, affidabilità e controllo diventano fondamentali. Questa capacità di prestazioni su asciutto e bagnato è il risultato di un battistrada bi-mescola e, grazie alla virtualizzazione, dello studio di specifici dettagli del disegno battistrada, mirati specificatamente all’ottimizzazione su questa vettura, frutto della co-progettazione con gli ingegneri di Affalterbach e affinato tramite i modelli di simulazione virtuale tipici del lavoro di sviluppo di Pirelli. Le due mescole, il rapporto pieni/vuoti e la larghezza dei canali del disegno battistrada sono stati progettati per lavorare in sinergia con la geometria delle sospensioni e il camber della vettura, ottimizzando l’impronta a terra del pneumatico nelle diverse condizioni di utilizzo. Questo contribuisce a massimizzare il grip e migliorare la precisione dello sterzo, aumentando la stabilità alle alte velocità senza nessun compromesso nelle condizioni di asfalto bagnato.

Tale progetto si inserisce nel ruolo che Pirelli ricopre in Formula 1 come fornitore unico di pneumatici sin dal 2011, incarico recentemente confermato da FIA e Formula 1 ed esteso fino al 2028. Un legame che affonda le radici dalla prima gara nel 1950 e che negli anni ha visto l’azienda accompagnare l’evoluzione tecnica del FIA Formula One World Championship, superando nel 2025 il traguardo dei 500 Gran Premi disputati. L’esperienza maturata in pista, anche nelle condizioni più estreme, rappresenta per Pirelli un laboratorio di innovazione che si riflette anche nello sviluppo dei pneumatici stradali.

Il P Zero R da 21″ per la Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ è stato pensato da Pirelli per trasferire a terra tutta la potenza del motore V8 biturbo da 4,0 litri, capace di erogare 450 kW (612 CV) e 850 Nm di coppia massima. Una vettura concepita per offrire elevate prestazioni e guidabilità, anche grazie alla trazione integrale completamente variabile AMG Performance 4MATIC+, che richiede pneumatici in grado di assecondare i repentini trasferimenti di carico, assecondandone l’elevato potenziale dinamico. Il P Zero R esalta queste caratteristiche grazie all’elevato grip, alla precisione di risposta e alla costanza di rendimento, qualità che lo rendono il pneumatico ideale anche per un utilizzo in pista.

Questo prodotto – il primo P Zero R realizzato su misura per una Mercedes-AMG – è stato sottoposto a test approfonditi sul Nùrburgring e a Nardò, con la partecipazione di Bernd Maylànder, AMG brand ambassador e Official FIA F1® Safety Car Driver, e di altri piloti esperti di Safety Car, che hanno apprezzato la costanza delle prestazioni e l’elevato livello di aderenza del pneumatico in un’ampia gamma di condizioni.

Questo progetto conferma la consolidata collaborazione tra Pirelli e Mercedes-AMG nello sviluppo di pneumatici ad alte prestazioni, frutto di un percorso di co-progettazione che integra le competenze dei due marchi fin dalle prime fasi di sviluppo del veicolo e che ha portato, a oggi, alla realizzazione di oltre 150 fitment. In linea con l’approccio Perfect Fit, l’equipaggiamento per la Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ si identifica per la presenza sul fianco della marcatura “MO1” che specifica lo sviluppo dedicato per questo modello.

Anche la precedente Official FIA F1® Safety Car firmata dal marchio di auto sportive e ad alte prestazioni di Affalterbach, la Mercedes-AMG GT Black Series, che ha ricoperto il ruolo dal 2022 al 2026, era equipaggiata con pneumatici Pirelli P Zero.

Il più recente traguardo della collaborazione tra Pirelli e Mercedes-AMG è stato il record al Nùrburgring-Nordschleife della Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+, equipaggiata con i Pirelli P Zero Trofeo RS. Con un tempo di 7:32,070 minuti, la berlina sportiva a quattro porte si è aggiudicata il titolo di veicolo più veloce nel suo segmento nel leggendario circuito tedesco.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

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