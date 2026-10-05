Dal 5 al 10 ottobre l’Italia si veste di verde per la salute mentale

ROMA (ITALPRESS) – Una camicia, una sciarpa, una cravatta, un foulard. Basta un capo verde per partecipare a “Tutte le voci del verde”, l’iniziativa nazionale che dal 5 al 10 ottobre coinvolge professionisti e cittadini di tutta Italia. A promuoverla è la Commissione di albo nazionale dei Tecnici della riabilitazione psichiatrica, insieme alle Commissioni di albo territoriali degli Ordini Tsrm e Pstrp e all’Associazione italiana Tecnici della riabilitazione psichiatrica (Aiterp). Quest’anno l’Organizzazione mondiale della sanità ha scelto, per sensibilizzare sul tema, la frase “Lived experiences heard: real voices, real change”, a cui si sono ispirati i Tecnici della riabilitazione psichiatrica. Chi vive in prima persona il disagio psichico sa meglio di chiunque altro cosa aiuta e cosa no. Per questo il vero cambiamento passa dal mettere queste persone al centro, decidendo con loro e non per loro: nei percorsi di cura, nei servizi e nella lotta allo stigma. Il tema coinvolge moltissime persone. Secondo il rapporto del Ministero della salute, nel 2024 i servizi di salute mentale hanno assistito 845.516 persone, e 272.497 hanno avuto un primo contatto con i Dipartimenti: nel 95% dei casi si trattava della prima volta nella vita.

Dal verde chiaro al verde scuro, dal pastello al brillante, le sfumature rappresentano la pluralità di persone, professioni e territori che compongono il mondo della salute mentale. Dal 5 al 10 ottobre, questi professionisti andranno al lavoro con qualcosa di verde, nella tonalità che preferiscono. “I Tecnici della riabilitazione psichiatrica lavorano nella rete dei servizi accanto alle persone e alle famiglie, nei percorsi terapeutico-riabilitativi, per costruire autonomia, sostenere l’inclusione sociale e il miglioramento della qualità della vita”, commenta Roberta Famulari, presidente della Commissione di albo nazionale dei Tecnici della riabilitazione psichiatrica. Famulari riporta anche i dati dell’indagine Censis presentata a gennaio 2026, da cui emerge che il 90,3% degli italiani ritiene possibile e necessario intervenire precocemente per evitare l’aggravarsi dei disturbi. “Ciò vuol dire che viene riconosciuta l’importanza di agire presto e bene. Con la nostra iniziativa vogliamo rendere visibile questo impegno, contribuendo a ridurre stigma e pregiudizi”. Le fa eco Luca Rossi, dell’Associazione italiana Tecnici della riabilitazione psichiatrica: “L’invito a partecipare all’iniziativa ‘Tutte le voci del verde’ è rivolto a tutti. Basta indossare qualcosa di verde, condividere il messaggio e parlarne in famiglia, a scuola, al lavoro: è il primo passo. Ascoltare le esperienze di chi vive il disagio psichico significa rompere il silenzio e costruire, insieme, una comunità più accogliente e consapevole”.

– foto ufficio stampa Fno Tsrm e Pstrp –

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