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Infrastrutture, Salvini: “Opere pubbliche aiutano Paese, politica sia unita”

| 5 Ottobre 2026 17:05 | 0 commenti

AdnKronos
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(Adnkronos) – “Abbiamo cantieri aperti per 13 miliardi in Toscana, per 250 miliardi in tutta Italia. È una bella giornata perché gratifica centinaia, anzi migliaia, di operai, ingegneri, tecnici, geometri e piccoli imprenditori che rendono possibile un’Italia più moderna, più veloce e con meno inquinamento”. Lo ha detto il vicepremier e ministro ai Trasporti, Matteo Salvini, alla cerimonia di abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria nuova San Donato. “Spero che la politica si unisca, almeno sulle opere pubbliche, a Firenze, a Messina, al Brennero e ovunque. In un momento di difficoltà economica per tanti creare lavoro e aprire i cantieri significa aiutare tante famiglie e tante imprese”, sottolinea Salvini. 

“Serve una manovra che continui a far lavorare gli italiani”, ha detto il vicepremier parlando della legge di bilancio. “Ci sono problemi internazionali enormi, è saltato il governo in Spagna, ci sono proteste in Francia, l’Italia ha un governo stabile che è al massimo di posti di lavoro creati. Ma servono soldi per cantieri come questo, e quindi la manovra deve essere fondata sul buonsenso, anche sul coraggio e la visione e sull’investimento. Un euro investito in opere pubbliche è un euro importante. Serve la prudenza, accompagnata da visione e coraggio”, ha chiosato il leader del Carroccio. 

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