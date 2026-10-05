“Maledetto Settembre”, nuovo singolo di Orietta Berti con Nina Zilli

Roma, 5 ott. (askanews) – “Maledetto Settembre” è il nuovo singolo e videoclip di Orietta Berti con Nina Zilli e Danti.

Un brano accattivante che cattura “l’estate” e ne distilla l’energia trascinandoci allegramente verso la stagione che ci riporta al lavoro, agli impegni con una carica positiva che è diventata la cifra distintiva dell’iconica Orietta Berti.

“Quando si ha la fortuna di lavorare con persone con cui si ha molto di più che un rapporto professionale, è davvero bello – dice Berti -. Sono grata al mio manager Pasquale Mammaro a Daniele (Danti) e Nina, con i quali la confidenza, l’intesa che ci lega è il valore aggiunto che rende questo progetto speciale. Ho scelto di festeggiare il mio sessantesimo anno di carriera in modo festoso e con gli amici più cari, perché credo che sia davvero un momento importante da condividere con il mio amato pubblico”.

Grazie all’intuizione dell’amico e manager Pasquale Mammaro che da sempre accompagna Orietta è nato un gruppo di lavoro con Daniele Lazzarin (Danti) che dopo l’ultimo successo di QCPF, torna con un’ennesima sorpresa musicale. “Lavorare con Orietta è sempre un piacere e sono convinto che le relazioni interpersonali, possano fare la differenza. Mi piace coltivare rapporti che – sottolinea Pasquale Mammaro – come in questo caso, sono diventati molto più che professionali. Partecipare al matrimonio del figlio Otis con Lia, con la mia famiglia è stato irrinunciabile e denso di emozione. Festeggiare con lei questa lunga brillante carriera, altrettanto”.

Maledetto settembre è nata in studio dove, ormai da tempo, Orietta incontra e lavora con Danti ed è l’espressione di questa spontanea complicità. “Per me e Chiara (Nina), insieme, è la prima volta con Orietta e siamo molto contenti per tante ragioni. Sono un po’ di anni che con Orietta ci frequentiamo e non solo professionalmente. Ormai è diventata una bella amicizia, che coinvolge anche le nostre famiglie. Maledetto settembre, racconta come sia difficile, terminata l’estate, tornare alla quotidianità. E’ un pezzo leggero, ma che ci dà la carica per ripartire. La soddisfazione più grande – dice Danti – è di essere riuscito a far dire ad Orietta, ‘Chumbawamba’. Abbiamo tirato fuori dal nostro cilindro un pezzo invernale, ma con l’allure dell’estate. Con un ritmo reggaeton, andiamo avanti, in realtà tornando indietro per conservare il sole, la leggerezza dell’estate. Il segreto del nostro lavorare così bene insieme, è dato dal fatto che ormai ci conosciamo bene e al di là della parte professionale, c’ è una bella relazione che coinvolge le nostre famiglie e infatti, per questo pezzo anche Chiara (Nina Zilli n.d.r.) ha voluto esserci!”

“Lavorare al fianco di una grande Artista come Orietta – conclude la Zilli – dove la A maiuscola non è casuale, è davvero un privilegio raro. Maledetto Settembre è stata un’occasione incredibile per divertirci e surfare sull’ultima onda estiva, Orietta alla guida, Danti in vedetta: si parte….ma insieme ci si sente sempre a casa!”.

Il brano è registrato ed editato da Daniele Lazzarin (Danti) e Paolo Saraceni (Biggie Paul) presso One Fingerz Studio, Milano, Edizioni Two Fingerz S.r.l., Starpoint International S.r.l. Produzione esecutiva Starpoint Corporation S.r.l. + Gapp Music S.a.s, distribuzione ADA/Warner Music Italy.