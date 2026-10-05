Max Pezzali e Mauro Repetto si raccontano con La Tavernetta Radio Show

Milano, 5 ott. (askanews) – Max Pezzali: in attesa dell’uscita di Max Dorever vol.2, fuori il 30 ottobre, tornano due dischi cult che hanno fatto la storia della musica, Nord Sud Ovest Est e Hanno Ucciso L’Uomo Ragno disponibili in due speciali box da collezione.

Nord Sud Ovest Est e Hanno Ucciso L’Uomo Ragno hanno segnato l’inizio della storia di Max Pezzali e degli 883 e raccontato un mondo, un linguaggio e una generazione. A più di trent’anni dalla loro uscita, continuano a essere ascoltati da chi c’era allora e da chi li ha scoperti dopo.

Da questi due album nascono le due box da collezione, disponibili in tutti gli store fisici dal 6 novembre: due edizioni che, accanto alle canzoni, raccolgono immagini, oggetti, materiali e soprattutto ricordi e storie mai raccontate da Max Pezzali e Mauro Repetto.

Prima dei successi, dei palchi e di tutto quello che sarebbe arrivato dopo, c’era una tavernetta nel cuore di Pavia. È lì che hanno preso forma le prime canzoni e la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto. Ed è simbolicamente lì che tornano oggi con La Tavernetta Radio Show, il contenuto inedito al centro dei due box.

Pubblicate per la prima volta su vinile, le conversazioni tra Max e Mauro ripercorrono la nascita di Nord Sud Ovest Est e Hanno Ucciso L’Uomo Ragno attraverso ricordi, incontri, personaggi e retroscena legati a quelle canzoni e agli anni in cui tutto cominciava. Un racconto in prima persona di due album che hanno segnato l’inizio della storia degli 883.

“Dentro i box celebrativi dei primi due album c’è un po’ di tutto, un vinile, una cassetta con dei demo, una maglia, un po’ di gadget, ma per me c’è qualcosa che vale più di tutto – racconta Max Pezzali.

Ho chiamato Mauro e gli ho chiesto se gli andasse di fare una chiacchierata sui due dischi, abbiamo ripercorso tutta la gestazione di quelle canzoni, traccia dopo traccia, ma soprattutto i personaggi che le avevano ispirate. Siamo morti dal ridere. Era talmente figa che abbiamo deciso di inciderla su vinile, un po’ come si faceva una volta quando su vinile o su cassetta si incidevano le interviste da mandare alle radio. Lo abbiamo chiamato ‘La tavernetta radio show’, sì, è molto simile ad un programma radio, ma inciso su vinile. È una cosa un po’ nuova, un po’ matta, ma è una bella chicca”.

Il box Nord Sud Ovest Est riprende colori, simboli e suggestioni dell’iconico artwork del disco e comprende il vinile in edizione speciale, nella variante arancione e con copertina apribile gatefold, e il vinile La Tavernetta Radio Show, con l’inedita conversazione tra Max e Mauro.

Nel box anche una musicassetta con “Nord Sud Ovest Est” nella speciale versione demo Reborn 2026 e la demo originale dell’epoca di “Nella notte”, un cartonato pop-up da collezione sagomato come lo storico cartello stradale protagonista della copertina e una T-shirt ufficiale con l’artwork originale dell’album.

Anche Hanno Ucciso L’Uomo Ragno torna in una speciale edizione da collezione: il box comprende il vinile nella variante rossa, con copertina gatefold, e il vinile La Tavernetta Radio Show dedicato all’album.

La musicassetta contenuta nel box raccoglie “Con Un Deca” nella speciale versione demo Reborn 2026 e la demo originale dell’epoca di “Non Me La Menare”. Completano l’edizione un puzzle da collezione con la grafica della storica copertina e una T-shirt ufficiale personalizzata con l’artwork del disco.

A più di trent’anni dalla loro pubblicazione, Nord Sud Ovest Est e Hanno Ucciso L’Uomo Ragno tornano anche al centro del racconto della seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la serie Sky Original firmata da Sydney Sibilia, in arrivo il 9 ottobre su Sky e NOW.

Colonna sonora della serie il nuovo singolo Le_Ali, brano inedito di Max Pezzali pubblicato il 2 ottobre e contenuto in Max Forever vol.2, in uscita il 30 ottobre in digitale e negli store fisici per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. L’album sarà disponibile nei formati doppio vinile colorato e autografato in edizione limitata, doppio vinile nero standard e CD ed è già disponibile in preorder.

I brani presenti nell’album saranno parte integrante della nuova avventura live dell’artista che, da dicembre, tornerà a riabbracciare il suo pubblico nei palasport italiani con Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar, uno show nuovo di zecca che riporterà nella dimensione indoor l’energia, le emozioni e le canzoni di un artista con una carriera senza eguali. Si parte il 15 dicembre da Pesaro ma le date già annunciate sono tantissime tra Milano, Roma, Bologna, Firenze e Torino.