Obesità patologia cronica: la sfida dei percorsi di cura

Milano, 5 ott. (askanews) – L’obesità non è più considerata soltanto una questione legata agli stili di vita, ma è stata formalmente riconosciuta dalla legge italiana come una patologia cronica, progressiva e recidivante. Il nodo centrale da sciogliere oggi riguarda la trasformazione di questi principi in percorsi di cura concreti ed equi per i pazienti.Di questi temi si è discusso ampiamente in occasione dell’importante appuntamento internazionale svoltosi nella cornice della PwC Tower di Milano, un evento di alto profilo istituzionale ideato e organizzato da Lilly, A Medicine Company. Una platea d’eccezione che ha visto la partecipazione di figure di primo piano del panorama politico ed economico, come Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e Paolo Gentiloni, già Presidente del Consiglio dei Ministri ed ex Commissario Europeo per l’Economia. Nazario Pagano, Presidente della 1 Commissione Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni, ha evidenziato che la priorità assoluta consiste nel garantire una presa in carico uniforme su tutto il territorio. Le parole di Nazario Pagano, Presidente della 1 Commissione Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni: “Per la prima volta è stata fatta una legge che si occupasse di obesità. I passaggi successivi sono quelli di fare un’opera di sensibilizzazione fra la popolazione. Questa legge introduce una serie di obiettivi che sono quelli legati alla prevenzione, ma anche un collegamento tra le varie regioni che si occupano di sanità, affinché non vi siano più sperequazioni tra le regioni del nord e quelle del sud. Fra gli ospiti che hanno preso parte all’evento vi era anche Giulio Gallera, Presidente della Commissione speciale PNRR, mette in luce l’impegno di Regione Lombardia che, anche grazie all’approvazione della Legge numero 127 e a strumenti organizzativi avanzati, si distingue nella prevenzione, nella diagnosi e nella presa in carico precoce dei pazienti.L’intervento di Giulio Gallera, Presidente della Commissione speciale PNRR: ” Siamo la prima regione che attua una legge che prevede un tavolo regionale permanente di esperti che delineeranno costantemente la strategia, sia sulla prevenzione che sulla presa in carico. Verrà definito e attuato un percorso preventivo diagnostico-terapeutico assistenziale, ma poi grande novità è quella che della Regione Lombardia che stanzierà 2.400.000 euro per tre anni per l’acquisto e la distribuzione gratuita dei farmaci ai pazienti che hanno un’obesità severa e una fragilità economica. Il percorso tracciato a Milano delinea una rotta precisa: per vincere la sfida dell’obesità e delle patologie croniche non basta il riconoscimento formale della malattia, ma occorre una sinergia strutturata tra istituzioni nazionali, regionali e attori industriali.