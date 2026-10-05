Picchia la compagna incinta davanti al figlio di 3 anni, arrestato 27enne a Torre del Greco

NAPOLI (ITALPRESS) – Questa notte a Torre del Greco i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia sono intervenuti a via Circumvallazione per la segnalazione di una giovane donna aggredita.

I militari, raggiunta la strada segnalata all’altezza del civico 139, hanno trovato la donna, una 23enne incinta, con il volto sanguinante e tumefatto. Dagli accertamenti è emerso che poco prima la vittima era stata più volte presa a schiaffi e pugni dal compagno 27enne mentre erano in casa. I Carabinieri hanno poi rintracciato e bloccato il 27enne a due passi dall’abitazione familiare. La vittima – al quarto mese di gravidanza- è stata trasferita nell’ospedale Maresca.

Per lei 15 giorni di prognosi per “plurime contusioni e traumi da percosse”. È stata poi accompagnata con il bambino in una struttura protetta. Il 27enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e trasferito in carcere.

– Foto di repertorio ufficio stampa Carabinieri

(ITALPRESS).