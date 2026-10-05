Sequestrata piantagione di cannabis in area montana del Crotonese

CROTONE (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone, a seguito di una segnalazione della Sezione Aerea di Lamezia Terme, hanno individuato e sequestrato una piantagione composta da 72 piante di cannabis, coltivata nelle aree montane della frazione di Papanice. L’operazione, nata nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, è stata predisposta ed eseguita dalle Sezioni Operative Pronto Impiego del Gruppo.

I Finanzieri sono riusciti a penetrare in una vera e propria serra a cielo aperto, perfettamente mimetizzata nel fitto della macchia mediterranea. Protetti da una barriera di alti rovi, i responsabili avevano infatti opportunamente ricavato un terreno adibito alla coltivazione, all’interno del quale crescevano rigogliose numerose piante di marijuana. I vegetali, carichi di infiorescenze in avanzato stato di maturazione, superavano in gran parte i 2 metri di altezza.

Dalla coltivazione si sarebbero potuti ricavare circa 40 kg di sostanza stupefacente, la cui vendita sul mercato illecito avrebbe generato profitti stimati per quasi mezzo milione di euro. A garantire la perfetta efficienza della piantagione era un collaudato sistema di gestione: l’intera area era servita da un tubo per l’irrigazione accuratamente nascosto tra i rovi, che alimentava il sito consentendo alle piante di idratarsi e svilupparsi in totale autonomia.

Le operazioni di ricognizione e sequestro dell’area sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio. Nel frattempo, sono in corso specifiche attività investigative mirate a identificare e rintracciare i responsabili della coltivazione illegale.

– Foto screenshot video GDF –

(ITALPRESS).