Sorteggiato il tabellone dell’Atp Masters 1000 di Shanghai, Cobolli e Berrettini sulla strada di Zverev

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Aspettando l’esito delle qualificazioni dove sono ancora in corsa Cinà e Bellucci, saranno cinque gli italiani impegnati nel tabellone principale del “Rolex Shanghai Masters”, penultimo Atp Masters 1000 dotato di un montepremi di 9.415.725 dollari di scena sui campi in cemento del Qi Zhong Tennis Center della metropoli cinese.

Con Sinner fuori, l’azzurro col ranking più alto è Flavio Cobolli: il romano, testa di serie numero 6, è stato sorteggiato dalla parte di Alexander Zverev, che potrebbe sfidare nei quarti. Prima però se la vedrà – con ingresso diretto al secondo turno – con il francese Adrian Mannarino o un qualificato, poi potrebbe incrociare al terzo Karen Khachanov, testa di serie numero 26, che debutta contro Arthur Fery o Marin Cilic. Negli ottavi Cobolli è proiettato verso l’australiano Alex De Minaur, numero 9 del tabellone.

Nel primo quarto di tabellone figura anche Matteo Berrettini, che al debutto affronterà per la prima volta in carriera lo statunitense Aleksandar Kovacevic (81 Atp). Il vincente sarà il primo avversario di Brandon Nakashima, testa di serie numero 14. In prospettiva un terzo turno contro Alexander Bublik e un ottavo contro Zverev. A Shanghai Berrettini vanta una semifinale – la sua prima in carriera in un Masters 1000 – nel 2019, quando poi si arrese proprio a Zverev.

Lorenzo Musetti è l’unico italiano nel secondo quarto, che vede Ben Shelton (3) e Frances Tiafoe (7) come teste di serie più alte. Al rientro dopo la frattura all’anulare della mano destra per cui ha saltato Tokyo, dopo il bye inizierà il suo percorso nel torneo contro un qualificato o il cinese Yi Zhou. Poi la potenziale sfida contro Novak Djokovic, che però potrebbe esordire nel torneo contro un ex Top 10 come Hubert Hurkacz. In caso di successo, rispettando le teste di serie, possibile ottavo di finale contro Tiafoe.

Bisogna scendere fino all’ultimo quarto del tabellone – presidiato da Carlos Alcaraz – per trovare invece Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Il primo, numero 18 del seeding, entra in gara al secondo turno e potrebbe incrociare subito Stefanos Tsitsipas. In caso di successo, terzo turno contro Taylor Fritz (testa di serie numero 11) o lo stesso Arnaldi, che inizierà con un qualificato. Possibile derby azzurro, dunque, con un ottavo contro Daniil Medvedev all’orizzonte.

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