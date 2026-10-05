Suzuki “Porte Aperte” il 10 ottobre, protagonista la nuova SV-7GX

ROMA (ITALPRESS) – Sabato 10 ottobre, in occasione del Porte Aperte Suzuki, la nuova crossover SV-7GX sarà protagonista presso le concessionarie della rete ufficiale, dove gli appassionati potranno scoprirne caratteristiche e dotazioni e vivere in prima persona il piacere di guida attraverso un test ride.

La SV-7GX è una crossover stradale pensata per offrire la massima versatilità: agile e divertente nel misto, pratica negli spostamenti quotidiani e confortevole nei lunghi viaggi. Il suo carattere nasce dall’incontro tra l’impostazione dinamica tipica di una naked sportiva e la vocazione al viaggio tipica di una Adventure Tourer. Si sviluppa sul super affidabile motore bicilindrico a V di 90° da 645 cm³, un propulsore che, nella SV-7GX, eroga 73,4 CV (54 kW) e 64 Nm di coppia, offrendo una risposta pronta ai bassi regimi e una spinta costante lungo tutto l’arco di utilizzo. Raffreddato a liquido e omologato Euro 5+, il V-Twin Suzuki combina prestazioni e contenimento dei consumi, con un dato dichiarato di 4,2 l/100 km. Grazie al serbatoio da 17,4 litri, la SV-7GX può raggiungere un’autonomia superiore ai 400 km, caratteristica che ne sottolinea ulteriormente la vocazione al turismo.

Le linee della Suzuki SV-7GX fondono grinta e raffinatezza, con un design sviluppato attraverso approfonditi test in galleria del vento per trovare il giusto equilibrio tra stile e protezione aerodinamica. Il frontale compatto integra un sistema di illuminazione a LED, con luci e proiettore progettati per migliorare la visibilità durante la guida notturna. Il parabrezza è regolabile su tre posizioni, con un’escursione di 50 mm e i paramani sono forniti di serie e contribuiscono al comfort e alla protezione dagli agenti esterni. La posizione di guida combina l’inclinazione più sportiva con l’impostazione rilassata tipica delle crossover. Il manubrio in alluminio a sezione variabile e la sella posta a 795 mm da terra favoriscono controllo e facilità di guida. Anche il passeggero beneficia di un’attenzione particolare al comfort, grazie a una seduta rialzata e alle maniglie integrate nel portapacchi, pensate per rendere più piacevoli anche le percorrenze più lunghe.

La SV-7GX è equipaggiata con il Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), che integra i principali sistemi elettronici di assistenza alla guida. Tra le dotazioni figurano il Suzuki Drive Mode Selector, con tre modalità di guida, e il Suzuki Traction Control System, regolabile su tre livelli e disattivabile. Completano il pacchetto l’acceleratore ride-by-wire, il Suzuki Easy Start System, il Low RPM Assist, il Bi-directional Quick Shift System per cambiate rapide in entrambe le direzioni e l’ABS. La dotazione tecnologica comprende inoltre un display TFT a colori da 4,2 pollici, dotato di sensore di luminosità automatica per garantire una buona leggibilità in ogni condizione. Attraverso l’app Suzuki Ride Connect+, disponibile per iOS e Android, è possibile collegare lo smartphone alla moto e utilizzare la navigazione passo-passo, oltre a visualizzare sul display notifiche relative a chiamate e messaggi, calendario, informazioni meteo, avvisi di velocità e traffico. L’app consente inoltre di consultare da remoto numerose informazioni sulla moto e sui viaggi, tra cui livello del carburante, consumi, percorrenze e ultima posizione di parcheggio.Una porta USB-C completa la dotazione per la ricarica dei dispositivi elettronici.

– Foto uffio stampa Suzuki –

(ITALPRESS).