Trainspotting torna in sala dopo 30 anni, un film che cambiò la storia del cinema

(Adnkronos) – In occasione del trentesimo anniversario dall’uscita, il celebre film ‘Trainspotting’ torna sul grande schermo restaurato in 4K, per un evento speciale al cinema solo il 19, 20 e 21 ottobre 2026. Uscito nel 1996, diretto da Danny Boyle e ispirato all’omonimo romanzo di Irvine Welsh del 1993, ‘Trainspotting’ cambiò la storia del cinema, diventando un manifesto sociale e un culto transgenerazionale.

Ambientato nella Scozia degli anni Novanta, il film racconta un paese invaso dalle dipendenze, in un contesto storico caratterizzato da una forte crisi economica, politica e culturale che attraversava il Paese in quegli anni. Tra gli elementi che contribuirono a renderlo popolare spicca soprattutto il punto di vista adottato nella narrazione, distinguendosi per la capacità di immergere lo spettatore nel vissuto dei protagonisti, trasformando la loro realtà in un’esperienza immersiva sia dal punto di vista visivo sia psicologico.

Il giovane protagonista della storia è Mark Renton, interpretato da Ewan McGregor, che vive ai margini della società insieme a un gruppo di amici – tra cui Begbie (Robert Carlyle), Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller) e Tommy (Kevin McKidd) – con i quali conduce una vita segnata dalle dipendenze, dagli eccessi e dalla precarietà. Pur consapevole delle conseguenze del proprio stile di vita, Mark fa fatica ad allontanarsi dall’ambiente che lo circonda. I numerosi tentativi di disintossicazione si alternano a ricadute e situazioni sempre più estreme, mentre i rapporti all’interno del suo gruppo si fanno sempre più complessi a causa della sua volontà di lasciarsi alle spalle questa vita. Il titolo’Trainspotting’ racchiude una delle chiavi di lettura principali del film. Il termine inglese indica il passatempo, diffuso soprattutto nel Regno Unito, di osservare e catalogare i treni. Nella pellicola, il titolo assume un significato metaforico diventando il simbolo di una ricerca priva di una meta, proprio come quella dei protagonisti, costantemente alla ricerca di una forma di evasione dalla realtà. A caratterizzare l’intero film è il celebre slogan ‘Choose Life’ – scegli la vita – al centro del monologo introduttivo di Mark. Nel corso della pellicola il suo significato cambia sensibilmente, diventando espressione della sua volontà di estraniarsi da ciò che la società definisce giusto e doveroso.

La colonna sonora di ‘Trainspotting’, parte integrante del suo successo, è stata una delle più leggendarie della storia del cinema. Il film ha costruito la propria identità musicale connettendosi anche alla scia del britpop, techno e rock underground degli anni Ottanta e Novanta come ‘Born Slippy .Nuxx’ degli Underworld, che accompagna la sequenza finale e diventa, anche attraverso la pellicola, uno dei brani simbolo della club culture britannica. A distanza di trent’anni dal suo debutto al cinema, ‘Trainspotting’ si prepara a tornare restaurato in 4K, offrendo al pubblico e alle nuove generazioni l’opportunità di riscoprire un punto di riferimento della cultura cinematografica contemporanea che ha segnato profondamente gli anni Novanta e che, ancora oggi, mantiene una forte attualità.