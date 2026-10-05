Webuild sale al 18,91% di Trevi, alza prezzo Opa a 5,165 euro

Milano, 5 ott. (askanews) – Webuild sale al 18,91% del capitale di Trevi-Finanziaria Industriale dopo aver raggiunto un accordo per acquistare il 13,916% del capitale, al prezzo di 5,165 euro per azione, per un controvalore complessivo di 47,13 milioni di euro. Lo comunica il gruppo nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa su Trevi.

Le azioni saranno acquistate da Praude Asset Management, in qualità di investment manager e per conto di alcuni fondi, e da Veniero Holdings. Il regolamento dell’operazione è previsto per il 7 ottobre. A seguito dell’acquisto, Webuild arriverà a detenere complessivamente circa il 18,91% del capitale e dei diritti di voto.

L’operazione ha anche un effetto sul prezzo dell’Opa. Poiché l’acquisto è stato effettuato a un prezzo superiore al corrispettivo dell’offerta, Webuild riconoscerà infatti a tutti gli azionisti che aderiranno all’Opa, compresi quelli che hanno già aderito, un prezzo di 5,165 euro per azione.

Sulla base del nuovo corrispettivo, l’esborso massimo dell’Opa sale a circa 274,65 milioni di euro. Webuild ha ottenuto dai finanziatori la disponibilità necessaria alla copertura dell’importo.