50 anni contro i tumori del sangue: cura e assistenza

Milano, 5 ott. (askanews) – AIL Milano Monza Brianza festeggia 50 anni di attività e lo fa con l’incontro “50 anni accanto ai pazienti. Ricerca. Cura. Futuro”. Un evento nel quale si è parlato dei progressi della ricerca sui tumori del sangue e dell’impegno nel restare accanto ai pazienti, aiutandoli sia negli spostamenti ma garantendo anche un’assistenza psicologica costante.L’intervista a Federica Fiorani, Presidente AIL Milano Monza Brianza: “AIL è un’associazione di volontari che con passione si dedica a stare vicino a chi ha bisogno. Ci dedichiamo ai pazienti ematologici e da 50 anni le nostre attività sono l’accoglienza dei malati, e dei loro cari che arrivano a Milano a fronte di un grande tema di pendolarismo sanitario che negli anni è cresciuto notevolmente”. Grazie all’impegno di professionisti e volontari, negli ultimi anni AIL ha messo a disposizione oltre 240.000 pernottamenti gratuiti, più di 23.300 viaggi e 7.000 colloqui di supporto psicologico Il commento di Francesco Passamonti, Professore Ordinario di Ematologia – Università degli Studi di Milano: “La presenza di AIL è fondamentale per l’ematologia italiana in quanto è vicina all’ematologo e alla gestione del paziente e questo è uno strumento importante vicino ovviamente anche alle famiglie che arrivano. Per i pazienti è fondamentale perché sostiene la ricerca di innovazioni che è fondamentale perché noi portiamo la ricerca di innovazioni, che vuol dire poi portare nuove terapie ai pazienti. Quindi AIL sostiene la ricerca, sostiene l’innovazione e sostiene i pazienti all’ematologia. Facendo tutto questo ovviamente sostiene il progresso dell’ematologia legata allo studio” Il tutto con un occhio rivolto al futuro della ricerca. Le parole di Paolo Corradini, Direttore Divisione di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori: “Gli studi del futuro saranno quelli che riusciranno a utilizzare come obiettivo dello studio degli obiettivi non solo legati alla sopravvivenza, che oramai è talmente lunga che in certe malattie impedisce di studiare i farmaci, ma degli obiettivi di laboratorio, come la malattia minima residua, che ci consentiranno di capire molto precocemente se il trattamento per quel paziente ha funzionato, o in certi casi se l’ha addirittura guarito. Questo faciliterà gli studi registrativi delle aziende e porterà con un costo di sviluppo minore questi studi più rapidamente con molecole disponibili per i pazienti”Accompagnare la ricerca, sostenere le famiglie: da cinquant’anni, la prima vera cura di AIL è non lasciare mai nessuno da solo.