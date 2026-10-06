Equitazione, a Roma torna il Longines Global Champions Tour

Roma, 6 ott. (askanews) – La grande equitazione mondiale torna a Roma con il Longines Global Champions Tour, il circuito di salto ostacoli più prestigioso del mondo. Dal 9 all’11 ottobre i migliori binomi del pianeta si ritroveranno sotto il cielo della Capitale per la tredicesima tappa stagionale della meglio conosciuta “Formula 1 dell’Equitazione” in un’edizione speciale che omaggerà la storia e il luogo dove è nata l’equitazione moderna: l’Ippodromo Militare “Pietro Giannattasio” di Tor di Quinto, culla del salto ostacoli moderno e impianto sede dell’8° Reggimento Lancieri di Montebello. La manifestazione è stata presentata questa mattina alla stampa con una conferenza nello storico impianto militare alla presenza tra gli altri della Senatrice Isabella Rauti, Sottosegretario di Stato alla Difesa, e di Remo Chiodi, Direttore generale per l’Ippica al Ministero dell’Agricoltura Sovranità Alimentare e delle Foreste.