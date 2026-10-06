L.elettorale, ok Camera a fiducia su articolo 2 con 227 sì

Roma, 6 ott. (askanews) – L’aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal governo all’articolo 2 della legge elettorale con 227 sì, 149 no e 3 astenuti.

Il seguito dell’esame della riforma è rinviato a domani alle 9 con le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia all’articolo 3 del testo. Quindi si passerà all’esame dell’articolo 8, il quarto e ultimo articolo che ha subito modifiche durante il passaggio al Senato e su cui il governo non ha posto la fiducia. Nel pomeriggio, dopo il question time, saranno esaminati gli ordini del giorno e giovedì ci sarà il voto finale a scrutinio segreto sull’intero provvedimento.