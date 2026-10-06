Napoli, sequestrati 30 mila litri di benzina di contrabbando: due denunciati

NAPOLI (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sui prodotti petroliferi, al fine di contrastare i fenomeni speculativi, hanno sequestrato a Marigliano, in provincia di Napoli, 30.000 litri di benzina di contrabbando – cosiddetta “Designer Fuel” – denunciando due soggetti di nazionalità polacca.

In particolare, nell’ambito di un servizio di controllo economico del territorio, i finanzieri del Gruppo Nola hanno controllato un autoarticolato con targa polacca, insospettiti dall’andamento particolare del mezzo. L’ispezione del veicolo e del carico ha consentito di rinvenire 30 contenitori in plastica, della capienza di 1.000 litri cadauno, in relazione ai quali i due soggetti hanno esibito un documento (“C.M.R.”) ove veniva indicato, quale bene trasportato, olio per dischi dei freni, prodotto che non è soggetto alla stringente normativa fiscale che disciplina la circolazione di quelli energetici sottoposti ad accisa.

Insospettiti dal contesto, i finanzieri hanno eseguito ulteriori approfondimenti sulla merce trasportata, accertando la reale natura del carico, ovvero una miscela di idrocarburi con caratteristiche assimilabili alla benzina, movimentata in totale evasione di imposta.

Al termine delle attività, l’autoarticolato con il suo carico è stato sottoposto a sequestro e i due soggetti sono stati denunciati per il reato di “sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici”.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).