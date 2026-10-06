Nobel Fisica 2026 al belga Francis Halzen per ricerca su neutrini

(Adnkronos) – Il premio Nobel 2026 per la Fisica è stato assegnato al belga Francis Halzen. L’annuncio è stato dato da Ellen Moons, segretaria generale dell’Accademia svedese delle Scienze, che ha spiegato come il tema centrale dell’assegnazione del riconoscimento è stato quello dei neutrini, identificati come latori di ‘messaggi fantasma’ dallo spazio.

Nella motivazione dell’Accademia si sottolinea come Halzen abbia intuito che il ghiaccio del Polo Sud potrebbe essere utilizzato per rilevare particelle note come neutrini. “La sua visione e la sua leadership scientifica sono state fondamentali per l’IceCube Neutrino Observatory: un chilometro cubo di ghiaccio dotato di sensori di luce. Grazie a IceCube, i ricercatori possono catturare neutrini provenienti da processi estremamente energetici nell’universo lontano”.