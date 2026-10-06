Scontri prima del derby Torino-Juventus: più di 40 daspo e 22 misure cautelari

TORINO (ITALPRESS) – Divieto di dimora a Torino e obbligo di firma per 22 ultras delle due squadre torinesi, più altri 20 tifosi denunciati e sottoposti a Daspo. Questo il bilancio dell’operazione scattata stamane e relativa al derby tra Torino e Juventus dello scorso 24 maggio. Negli incidenti pre-partita un tifoso della Juventus, Marco Basoccu, venne colpito alla testa da un lacrimogeno. Successivamente la procura della Repubblica di Torino sospese per un anno un agente “ritenuto, allo stato degli atti e fatte salve le successive valutazioni di merito, responsabile del tragico ferimento del tifoso juventino”.

Le indagini su quanto accaduto sono proseguite e stamane “la Polizia di Stato della Questura di Torino, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito, con l’ausilio degli omologhi uffici di Milano, Genova, Modena, Treviso, Como, Monza e Cuneo, un provvedimento cautelare (divieto di dimora a Torino e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) nei confronti di 22 appartenenti ai gruppi ultras della Juventus e del Torino, indagati a vario titolo per i reati di resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale, travisamento, lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive e rissa”.

La nota sottolinea che “i fatti contestati riguardano gli episodi delittuosi avvenuti nelle fasi antecedenti all’inizio del derby Torino-Juventus, disputato il 24 maggio presso lo stadio Olimpico Grande Torino”, quando “le due tifoserie tentarono reiteratamente di scontrarsi venendo separati dagli schieramenti della forza pubblica, fatta oggetto del lancio di pietre, bottiglie di vetro e artifizi esplodenti, con il ferimento di 9 operatori della Polizia di Stato. Nonostante l’interposizione dei contingenti, un gruppo di tifosi rivali è riuscito a venire a contatto, colpendosi reciprocamente con pugni, calci, cinture e aste di bandiera – prosegue la nota della Polizia -. Nell’immediatezza dei fatti, la Digos ha tratto in arresto in flagranza di reato 8 partecipanti agli scontri e ulteriori due in flagranza differita (arresti convalidati dal Gip che ha disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.). Si fa infine presente che, oltre ai 22 soggetti destinatari di misure cautelari, sono stati altresì denunciati, per i medesimi reati, 20 ultras juventini e granata. Nei confronti di tutti i tifosi deferiti sono stati emessi provvedimenti Daspo”.

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