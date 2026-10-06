Webuild, Salini: “Fiduciosi di portare a termine operazione su Trevi nell’ambito di un solido progetto industriale”

(Adnkronos) –

https://media.webuildgroup.com/sites/default/files/2026-10/20261005%20dichiarazione%20AD%20OPA%20Trevi%20ITA%20DEF.pdf”Siamo fiduciosi di portare a termine l’operazione su Trevi: abbiamo un progetto chiaro e le risorse per realizzarlo. Oggi abbiamo fatto un passo concreto, acquistando il 21,9% del capitale e salendo a quota 26,85%. Con il prezzo di 5,165 euro per azione, che rientra nell’intervallo di congruità del valore indicato dagli advisor del CdA di Trevi, Webuild riconosce oggi un premio di circa il 49% sul prezzo ufficiale del 26 giugno 2026, data di riferimento dell’offerta”. E’ quanto ha dichiarato l’amministratore delegato di Webuild Pietro Salini. “Trevi è un’eccellenza italiana nelle fondazioni speciali che con Webuild potrà cogliere ulteriori opportunità di sviluppo grazie alla nostra presenza sui mercati internazionali, a beneficio dei suoi lavoratori e della filiera. Si è presentata l’opportunità di acquistare alcuni blocchi rilevanti di azioni Trevi e l’abbiamo colta prontamente”, ha spiegato Salini evidenziando che “si avvicina l’obiettivo, perché con il 26,85% in mano il percorso verso la soglia è più breve, sostenibile, perché l’offerta è interamente finanziata dal Gruppo che ha una posizione finanziaria positiva, e perché il prezzo di 5,165 euro, che viene riconosciuto a tutti, anche a chi ha già aderito all’offerta, è estremamente interessante per gli azionisti”. “Alla base dell’operazione c’è un solido progetto industriale”, ha aggiunto l’ad. “L’obiettivo è valorizzare Trevi: darle accesso a una piattaforma da 13,6 miliardi di ricavi e 54 miliardi di portafoglio ordini; far crescere l’occupazione in Italia e all’estero e costruire una soluzione integrata, più competitiva nelle grandi gare”, ha concluso Salini.