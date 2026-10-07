Arsenal, Mikel Arteta rinnova fino al 2030

(Adnkronos) –

L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta rinnova il suo contratto, che sarebbe scaduto al termine di questa stagione, fino al 30 giugno 2030. Lo ha annunciato il club londinese sui propri canali ufficiali. Il 44enne tecnico spagnolo allena i ‘Gunners’ dal 2019 e in sette stagioni ha conquistato una Premier League, una FA Cup e tre Community Shield, oltre ad aver perso una finale di Champions League ai rigori con il Paris Saint Germain la scorsa stagione. “È un privilegio legare il mio futuro al club e continuare a lavorare con persone eccezionali che desiderano il meglio per l’Arsenal -ha dichiarato Arteta-. Questo club è unico, per il suo carattere e per le emozioni che ti trasmette, e mi sento privilegiato che il nostro percorso insieme continuerà. Abbiamo già instaurato un legame speciale e creato ricordi che dureranno per sempre, e la cosa entusiasmante è che questo è solo l’inizio di ciò che possiamo realizzare insieme. Sono estremamente grato a Stan e Josh Kroenk (i due co-presidenti, ndr) per la loro fiducia e il loro supporto, e mi sento onorato di guidare questo club in un periodo così speciale dei suoi 140 anni di storia. Questo è un momento di grande orgoglio per me e la mia famiglia. Sento l’amore e il rispetto dei nostri fantastici tifosi, e loro ricambiano con il mio e il nostro”.