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Assalto alla Cgil: confermate in Appello le condanne a Fiore, Castellino, Aronica e altri 4

| 7 Ottobre 2026 18:03 | 0 commenti

Assalto alla Cgil: confermate in Appello le condanne a Fiore, Castellino, Aronica e altri 4

AdnKronos
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(Adnkronos) – I giudici della prima sezione della Corte d’Appello di Roma hanno confermato oggi, mercoledì 7 ottobre, le condanne per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore, per l’ex Nar Luigi Aronica, per Giuliano Castellino e altri quattro imputati per l’assalto alla Cgil, avvenuto nel corso della manifestazione ‘No Green Pass’ del 9 ottobre del 2021. Una sentenza che accoglie le richieste formulate dalla procura generale.  

Nel dicembre 2023 erano stati condannati a otto anni e mezzo di reclusione Fiore e Aronica, a otto anni e 7 mesi Castellino, a 8 anni e 2 mesi Salvatore Lubrano, Luca Castellini, Lorenzo Franceschi e Pamela Testa. Agli imputati sono stati contestati, a vario titolo, dopo l’inchiesta della pm Gianfederica Dito, ora procuratrice ad Arezzo, i reati di devastazione aggravata in concorso, quello, sempre in concorso, di resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata e per Castellino, Fiore e per l’ex Nar Aronica anche il reato di istigazione a delinquere. 

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