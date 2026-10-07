Fondazione Menarini, 50 anni di impegno scientifico:”Guardiamo ai giovani e al futuro”

(Adnkronos) – “Cinquant’anni di storia e di impegno scientifico e medico-scientifico, con uno sguardo rivolto al futuro e soprattutto alle giovani generazioni”. Così Giuseppe Caracciolo, direttore scientifico e direttore generale della Fondazione Menarini, ha sintetizzato la missione dell’ente parlando con i giornalisti a Firenze, a margine del convegno celebrativo per il 50esimo anniversario della Fondazione Menarini.

“In questi cinquant’anni – ha spiegato Caracciolo – abbiamo operato in tutte le principali discipline della medicina, mantenendo fede al messaggio del fondatore e guardando in particolare alla next generation. Per noi è fondamentale poter offrire ai giovani di tutto il mondo una formazione di eccellenza, di altissimo livello, attraverso la collaborazione con i più importanti opinion leader internazionali, che mettono gratuitamente a disposizione le proprie conoscenze per condividere gli aggiornamenti più rilevanti nelle diverse discipline”.

Un’attività che, secondo Caracciolo, assume un valore particolare nei Paesi emergenti: “Per i medici di questi Paesi è un’opportunità molto importante poter ascoltare, conoscere e confrontarsi con esperti di livello internazionale presenti sul territorio nazionale. Siamo una fondazione italiana e siamo orgogliosi dei nostri esperti, che sono riconosciuti a livello internazionale, e di poterli portare in giro per il mondo per diffondere un’educazione scientifica gratuita. Per le comunità scientifiche dei Paesi emergenti avere accesso a occasioni di questo tipo non è qualcosa di scontato”. La formazione riguarda numerose aree della medicina, “dalla cardiologia alle malattie respiratorie, dall’oncologia all’ematologia, dalle malattie del sistema nervoso alle altre discipline”. “Grazie alla nostra missione e alla particolare attenzione rivolta ai giovani – ha aggiunto Caracciolo – diamo loro la possibilità di aggiornarsi nel modo migliore, attraverso una formazione di altissimo livello e l’incontro con i grandi maestri della medicina. In alcune situazioni leggono i loro nomi sui libri e, attraverso la Fondazione Menarini, hanno invece la possibilità di conoscerli di persona, incontrarli, fare domande e arricchire così il proprio percorso di formazione”.