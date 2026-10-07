“Forza Jannik, ci manchi”: da Cobolli a Lindsey Vonn, i messaggi del mondo dello sport a Sinner

(Adnkronos) – “Tornerai più forte di prima, tieni la testa alta. Ti auguro una pronta guarigione”. Il primo abbraccio a Jannik Sinner è stato quello di Carlos Alcaraz, ma l’amico-rivale del fuoriclasse azzurro non è stato l’unico campione dello sport ad augurargli pronta guarigione. Dopo che il numero uno del tennis mondiale ha annunciato la decisione di chiudere in anticipo la sua stagione, si sono moltiplicati i messaggi di incoraggiamento per superare l’infortunio al ginocchio e il momento difficile.

“Tornerai, fidati di me”, ha scritto sui social la campionessa di sci alpino Lindsey Vonn, che con infortuni – anche molto gravi – ha imparato a convivere nel corso della sua carriera. Belle parole anche dall’azzurro Flavio Cobolli: “Ti aspettiamo tutti in campo, Jan. Ci manchi”. L’annuncio di Sinner è stato accompagnato, nelle ore successive, da tanti pensieri anche del mondo della Formula 1, tra cui spiccano quelli di George Russell e Gabriel Bortoleto. E poi il portiere del Real Madrid e del Belgio, Thibaut Courtois: “Guarisci presto, amico mio”.

Messaggi di incoraggiamento pure dagli account ufficiali della Coppa Davis, che Sinner salterà anche quest’anno, e dell’Australian Open. Lo Slam che potrebbe riaccogliere Sinner in campo all’inizio del 2027: “Ti auguriamo una pronta guarigione”.