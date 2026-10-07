Hard Rock Cafe sostiene la prevenzione del tumore al seno durante la 27ª edizione di PINKTOBER

(Adnkronos) – In occasione della 27ª edizione di Pinktober, la campagna globale di Hard Rock dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno e alla prevenzione oncologica, gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia promuovono per tutto il mese di ottobre un programma di iniziative speciali e musica live a supporto della ricerca. Attraverso l’iniziativa, i tre Cafe sostengono la Lilt – Lega Italiana per la lotta contro i tumori nelle attività di promozione di stili di vita sani e corrette abitudini alimentari, strumenti fondamentali per la prevenzione delle patologie oncologiche, contribuendo al tempo stesso a diffondere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce, con particolare attenzione all’importanza dei controlli e della diagnosi tempestiva del tumore al seno. Per tutta la durata della campagna – informa una nota – una parte del ricavato derivante dalla vendita della collezione Pinktober 2026 – disponibile nei 3 Rock Shop, composta da t-shirt, felpe, adesivi e dalla tradizionale pin da collezione – viene devoluta alla Lilt a sostegno delle attività di informazione, educazione sanitaria e sensibilizzazione sui temi della prevenzione oncologica e del tumore al seno promosse dall’associazione.

La musica rappresenta uno degli elementi centrali dell’edizione italiana di Pinktober. A Firenze, il 16 ottobre, l’Hard Rock Cafe ospita la Pinktober Night, una serata all’insegna della musica e della solidarietà che vede il ritorno sul palco degli 80Voglia, protagonisti di uno spettacolo dedicato alle più celebri hit degli anni Ottanta, impreziosito dalla coinvolgente voce femminile di Ilaria Pacini. L’Hard Rock Cafe Roma – continua la nota – propone invece una programmazione interamente al femminile, celebrando il talento, l’energia e la creatività di artiste, cantanti e DJ. Il 9 ottobre salgono sul palco la DJ Stefanie Noir con la Pete Tong Academy. Il 13 ottobre, in occasione della Notte Bianca su Via Veneto è la volta del DJ set di Val Stefani, e nella stessa giornata, l’Hard Rock Cafe Roma è inoltre il punto di partenza della passeggiata di gruppo promossa dalla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico insieme a Via Veneto District, nell’ambito della campagna ‘Ottobre rosa è il tuo tempo’. Il 16 ottobre va in scena Le Voci delle Donne, un viaggio musicale attraverso alcune delle più iconiche interpreti femminili italiane e internazionali. A chiudere la programmazione romana è, il 23 ottobre, la performance della DJ Diodìa, artista della scena house capitolina.

Infine, a Venezia, il calendario di Pinktober prende il via il 7 ottobre con Dani De Zan, cantautrice veneta che fonde sonorità folk, soul, country e blues in uno stile personale e coinvolgente. Il 14 ottobre è la volta dei The Slippers, mentre il 21 ottobre sale sul palco Teti Cortese, cantautrice siciliana d’origine e veneziana d’adozione, la cui ricerca musicale intreccia influenze mediterranee, folk, blues e cantautorato contemporaneo. A chiudere il programma, il 28 ottobre, è il DJ set di DJ Rora, offrendo agli ospiti ulteriori occasioni di partecipazione e condivisione dei valori della campagna. Accanto agli appuntamenti musicali, gli ospiti in occasione del Pinktober potranno gustare anche una selezione di proposte food & beverage a tema e che richiamano il colori del rosa.