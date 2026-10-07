La F1 fa tappa a Singapore, Vasseur “Libere fondamentali, sarà un weekend impegnativo”

SINGAPORE (ITALPRESS) – A pochi giorni dal Gran Premio del Bahrain disputato a Sepang, con Lewis Hamilton sul podio e Charles Leclerc quarto, la Ferrari si prepara a tornare in pista per affrontare uno degli appuntamenti più iconici e impegnativi della stagione: il Gran Premio di Singapore. Ad aumentare ulteriormente l’intensità del fine settimana ci sarà anche una novità assoluta: per la prima volta nella sua storia, Singapore ospiterà infatti il formato Sprint.

Le squadre avranno a disposizione una sola sessione di prove libere, venerdì pomeriggio, prima delle qualifiche Sprint in programma poche ore più tardi. Su un circuito cittadino come quello di Marina Bay, dove è fondamentale costruire progressivamente la fiducia tra i muretti e trovare rapidamente il giusto compromesso nell’assetto, la necessità di essere subito efficaci rappresenterà una sfida supplementare. Sabato si disputerà la gara Sprint, sulla distanza di 21 giri, seguita in serata dalle qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio di domenica.

“L’ultimo weekend Sprint della stagione presenta una sfida aggiuntiva, proprio perché si corre a Singapore, un circuito sul quale i piloti generalmente desiderano percorrere quanti più giri possibile per acquisire fiducia – le parole del team principal della Ferrari, Fred Vasseur – I distacchi tra le squadre sono molto ridotti e dobbiamo assicurarci di massimizzare ogni sessione, in particolare l’unica di prove libere, per mettere i piloti nelle migliori condizioni possibili con la vettura. Singapore è una delle gare più impegnative dell’anno per tutti i membri del team, e lo è ancora di più quest’anno arrivando al termine di una tripletta. Faremo il massimo per ottenere il miglior risultato possibile”.

– Foto Ipa Agency –

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