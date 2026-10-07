M5S, Pirondini: Santanchè ci ha minacciato, La Russa tuteli istituzioni

Roma, 7 ott. (askanews) – “Siamo qua oggi per denunciare un fatto molto grave, ovvero che dopo un nostro intervento nel quale abbiamo detto che la senatrice Santanchè (di FdI, ndr)è indagata per truffa all’Inps, la senatrice Santanchè è partita dal suo scranno, è venuta in mezzo ai nostri scranni per minacciarci, dicendoci ‘dovete stare attenti, dovete stare molto attenti'”. Lo ha detto il presidente dei senatori del Movimento 5 stelle, Luca Pirondini, ai cronisti presenti al Senato.

“Questa cosa è irricevibile – ha aggiunto – e devo dire, a nome del nostro gruppo, che siamo preoccupati. Siamo preoccupati perché prendiamo molto sul serio queste minacce, considerato quello che sta succedendo nella commissione Covid, dove di fatto si tenta di screditare ogni giorno il presidente Conte, nella commissione Antimafia dove sono stati diffamati negli ultimi mesi Roberto Scarpinato e Federico Cafiero de Raho (parlamentari M5S che in passato, da magistrati, si sono occupati a lungo di inchieste sulla mafia, ndr), in Vigilanza Rai, che è stata di fatto bloccata portandoci alle dimissioni”.

“Oggi noi ci domandiamo – ha detto ancora Pirondini – che cosa succede adesso, cioè dopo queste minacce che cosa dobbiamo aspettarci? Se questo continuo schema di dileggio, magari sui giornali di Angelucci o sui media che sono conniventi con questa maggioranza. Quindi chiediamo al presidente del Senato La Russa di intervenire, di tutelare le istituzioni e non i compagni di partito. Di prendere i provvedimenti che sono previsti dal regolamento del Senato”.