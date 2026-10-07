Matisse. Il mondo in una stanza: il sostegno di Alpitour World

Milano, 7 ott. (askanews) – Alpitour World, attraverso Turisanda1924, esclusivo brand di viaggi del gruppo, sostiene Matisse. Il mondo in una stanza, la grande mostra a cura di Ellen McBreen e Chiara Gatti, in programma al MUDEC – Museo delle Culture di Milano dall’8 ottobre 2026 al 21 febbraio 2027, prodotta da 24 ORE Cultura in collaborazione con il Musée Matisse di Nizza. Tommaso Bertini, Chief Corporate & Tour Operating Marketing Officer Alpitour World: “Il Museo delle Arti e delle Culture ci sembra essere un luogo simbolico per raccontare il viaggio attraverso l’arte. Abbiamo trovato tantissime analogie tra il nostro mondo, quello dei viaggi, e quello dell’arte, perché entrambi hanno in comune il fatto di avvicinare i popoli, ridurre le distanze e vedere il mondo con prospettive differenti. In particolare il caso di Matisse ci racconta proprio un artista che è stato influenzato tantissimo nella sua arte grazie ai viaggi. Nel nostro piccolo crediamo che comunque anche chi viaggia e vede Paesi lontani e orizzonti diversi possa avere l’opportunità di tornare a casa con uno sguardo cambiato, con un’apertura mentale maggiore e arricchito culturalmente. Per questo motivo la collaborazione con il MUDEC che per noi è molto importante e siamo molto contenti di essere qui anche oggi a sostenere questa nuova iniziativa”.La partnership biennale tra Alpitour World, con Turisanda1924, e 24 ORE Cultura, avviata a marzo 2025 ha l’obiettivo di valorizzare il viaggio come strumento di conoscenza, scoperta e trasformazione personale. Un percorso condiviso che promuove il dialogo tra culture e incoraggia una lettura del mondo aperta, curiosa e consapevole. Nell’ambito della collaborazione con il MUDEC, Turisanda1924 contribuirà, inoltre, alla realizzazione di una serie di iniziative dedicate all’inclusione culturale, all’accessibilità e alla formazione. Tra queste, un Open Day il 12 novembre con 1.000 ingressi gratuiti, pensato per favorire la diffusione dei valori dell’arte, della cultura e del viaggio, quattro visite guidate serali in programma il 24 ottobre, 21 novembre, 9 gennaio e 23 gennaio 2027, oltre a laboratori educativi sviluppati insieme al team scientifico e didattico del Museo, tra cui attività dedicate alle famiglie, nelle date del 26 dicembre e 9 gennaio.