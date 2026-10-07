Medvedev in ospedale per chiedere scusa al tifoso colpito: super multa e penalizzazione dopo la follia di Pechino

(Adnkronos) – Un gesto per chiudere nel modo migliore un brutto episodio, che aveva fatto discutere (e non poco) gli appassionati. Daniil Medvedev ha raggiunto in ospedale il tifoso colpito con una pallina durante la semifinale del torneo di Pechino contro Novak Djokovic. L’incidente era avvenuto martedì, quando il russo aveva lanciato una pallina verso gli spalti al termine di uno scambio. Dopo essersi scusato davanti alle telecamere, Medvedev ha voluto incontrare di persona lo spettatore, regalandogli – come raccontato da Spazio Tennis – anche una racchetta personalizzata con la scritta ‘I’m sorry’.

Per Medvedev, si complica ora la corsa verso le Atp Finals dopo quanto accaduto a Pechino (QUI IL RACCONTO DELL’EPISODIO). Il russo resta all’ottavo posto nella race, l’ultimo che garantisce l’accesso al torneo di Torino, ma la penalizzazione subita (squalifica dal toneo e -200 punti) potrebbe rivelarsi pesante nella lotta per la qualificazione al ‘Torneo dei Maestri’.



Oltre alla penalizzazione, Medvedev ha anche perso il premio di circa 220mila dollari riservato ai semifinalisti, con una multa da 60mila dollari per l’accaduto.