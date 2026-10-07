Roma, rider picchiato a bastonate e rapinato di bici e incasso

(Adnkronos) –

Accerchiato da due uomini con i volti coperti e armati di bastone. Aggredito mentre faceva l’ennesima consegna della notte e lasciato a terra sanguinante, derubato della bicicletta, dei contanti che aveva nel marsupio e del cellulare per evitare che potesse chiamare i soccorsi. Ancora un rider rapinato. Stavolta, apprende l’Adnkronos, è accaduto a Roma, nel quartiere Casilino, intorno alle 2 di lunedì notte.

Vittima un 36enne pakistano, trasportato in ambulanza al policlinico Casilino dopo la segnalazione arrivata da alcuni passanti al 112. Dall’ospedale è arrivata la chiamata ai poliziotti che, dopo aver parlato con la vittima, colpita a bastonate in diverse parti del corpo, hanno ricostruito la dinamica e ora indagano per identificare i responsabili.

L’uomo sarebbe stato bloccato dai due mentre si trovava in piazza Giuseppe Cardinali, all’incrocio con largo Raffaele Pettazzoni. Minacciato e colpito con il bastone, non è riuscito a fuggire a causa delle ferite riportate.

Sono almeno un centinaio, circa una ogni tre giorni, le aggressioni subite dai rider, secondo quanto fa sapere all’Adnkronos il sindacato Ugl. Roma, Napoli e Palermo le città più pericolose. “Qui i dati, che ci arrivano dalle segnalazioni sui territori – spiegano da Ugl – sono ancora più impressionanti. Troppe, si parla anche di un episodio al giorno. Un numero che non può mai essere esatto, né davvero rispondente all’emergenza reale, considerato che le vittime spesso sono irregolari sul territorio, soggetti fragili e sfruttati da associazioni criminali che affittano loro account ufficiali aperti con documenti regolari, quindi poco propensi a segnalare quanto subito alle forze dell’ordine con una denuncia”.