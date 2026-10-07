Russell Crowe in concerto con la sua band il 1 luglio 2027 a Marostica

Roma, 7 ott. (askanews) – Il primo luglio 2027 Russell Crowe, premio Oscar per Il Gladiatore, porta in piazza Castello l’Indoor Garden Party, il tour europeo in cui il divo di Hollywood lascia il set per imbracciare la chitarra e guidare la sua band come voce solista. Quella di Marostica è, al momento, l’unica data italiana del tour ed è anche il primo, straordinario annuncio della XIII edizione del Marostica Summer Festival Volksbank, organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica e con il supporto di Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank.

Un’occasione per scoprire un volto meno conosciuto ma tutt’altro che nuovo di una delle star del cinema mondiale: quello del musicista e del narratore che non ha mai smesso di salire sul palco.

L’Indoor Garden Party nasce nel 2009 in un pub alle porte di Londra di proprietà di Michael Parkinson, leggenda dei talk show britannici, e da allora è cresciuto in modo libero e istintivo, tra serate improvvisate e amici musicisti. “L’Indoor Garden Party è un evento, una band, un happening – spiega Crowe – È qualcosa di fluido: i musicisti cambiano, ma è sempre in grande. È come un festival in cui riunisco persone che ammiro, musicisti e cantastorie, e insieme mettiamo in piedi uno spettacolo”.

Oggi Crowe lo porta in tour. “Questa band ha un carattere preciso. Ha un groove”, racconta. “Facciamo molte canzoni che raccontano storie, ma sappiamo anche di essere lì per scrollarci di dosso la polvere e regalare al pubblico una bella serata”.

È una formazione cementata da amicizie che durano da oltre trent’anni. Accanto a Crowe ci sono Dave Kelly alla batteria, Stewart Kirwan alla tromba, Stu Hunter al pianoforte, Chris Kamzelas alla chitarra e James Haselwood al basso. Con loro c’è la voce splendida, graffiante e potentissima dell’irlandese Lorraine O’Reilly, che canta con Crowe dal 2017.

La musica, per Crowe, viene prima del cinema. “Il mio percorso verso il cinema è cominciato suonando nelle band, andando in tour, pubblicando dischi. Dalla musica sono passato al teatro musicale e, quasi per miracolo, un regista mi ha visto in Blood Brothers e mi ha chiesto di fare un provino”. Il resto è storia: oltre quaranta riconoscimenti internazionali, dall’Oscar ai Golden Globe, dai BAFTA ai SAG Award. Eppure l’amore per l’immediatezza del live è rimasto intatto.

“Che si tratti di canzoni o di film, si parte sempre da una storia”, sottolinea Crowe. “La band oscilla tra R&B, gospel, canzoni country sporche e sanguinose, valzer cupi e cori trascinanti da cantare tutti insieme. Dovrebbe essere una bella serata”.

Marostica Summer Festival Volksbank è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica e con il supporto di Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank.