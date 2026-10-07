Salerno, dottorato honoris causa in politica e comunicazione per Vasco Rossi: “La musica non dà istruzioni, ma può farci sentire meno soli”

SALERNO (ITALPRESS) – “A volte basta una frase per sentirsi meno soli. E se poi la cantano in sessantamila la solitudine diventa appartenenza. La vera responsabilità è fare in modo che, dopo aver cantato insieme, resti qualcosa: una consapevolezza, una domanda, magari il coraggio di guardare gli altri con un po’ più di attenzione”. A dirlo è Vasco Rossi, tra gli applausi, durante la sua lectio magistralis all’Università di Salerno dopo aver ricevuto il dottorato honoris causa in Politica e Comunicazione. “In questa Università ho sentito un’aria di pluralità, inclusione, libertà”, ha detto ringraziando le oltre 3000 persone che hanno gremito gli spazi dell’Ateneo.

“Una canzone – sottolinea – non dà istruzioni per vivere, non sostituisce la politica ma può aprire uno spazio nel quale le persone discutono e si sentono meno sole. Può dare voce ad un disagio”.

“Quando mi chiedono cosa significhi essere Vasco Rossi – prosegue – la risposta è restare me stesso senza tradire quello che sono per piacere a qualcuno. Le mie canzoni escono di casa e diventano anche vostre. Politica e comunicazione non le ho studiate sui libri ma le ho vissute, subite e a volte anche provocate”.

Ad aprire l’affollatissima cerimonia è stato il rettore Virgilio D’Antonio, insieme ai professori Carla Pedicino e Filippo Fimiani del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione. “Le parole dell’artista sono diventate parole di chi le ha ascoltate. Sono entrate nel circolo di vita di persone, hanno accompagnato amori, viaggi, solitudini, perdite, i passaggi della vita di ciascuno di noi. La voce individuale è diventata esperienza collettiva”.

“La continuità e la profondità del rapporto costruito con i diversi pubblici – prosegue – rappresentano un’esperienza di grande interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione”.

-Foto ufficio stampa Unisa-

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