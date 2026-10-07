Tennis, Alcaraz a Sinner: “Amico, tornerai più forte di prima”

Roma, 7 ott. (askanews) – “Amico, tornerai più forte di prima! A testa alta, ti auguro una rapida guarigione!”. È il messaggio che Carlos Alcaraz ha dedicato a Jannik Sinner dopo l’annuncio del numero 1 del mondo di chiudere in anticipo la propria stagione.

Il tennista azzurro, in un video pubblicato sui social martedì 6 ottobre, ha spiegato che tornerà in campo soltanto nel 2027 per recuperare dal problema al ginocchio destro, una tendinopatia extra-articolare. Alcaraz, fresco vincitore dell’Atp 500 di Tokyo e rientrato nel circuito da circa un mese dopo lo stop tra aprile e agosto per un problema al polso destro, ha così voluto manifestare la propria vicinanza al grande rivale.