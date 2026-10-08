A Roma al via le operazioni di demolizione del “palazzo della droga” a Tor Sapienza – IL VIDEO

(Adnkronos) – Questa mattina a Roma sono iniziate le operazioni di bonifica e demolizione dell’edificio occupato in via Tallone, nel quartiere Tor Sapienza. Sul posto sono presenti forze dell’ordine e alcune ruspe utilizzate per rimuovere rifiuti e accampamenti improvvisati, come si vede nel video pubblicato. Il palazzo, dove vivevano decine di persone senza fissa dimora spesso di origine straniera, sgomberato il 29 settembre scorso

, era diventato da tempo un luogo di spaccio di droga.

In seguito all’operazione di sgombero, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi aveva reso noto l’arresto di due persone per spaccio, sequestrati 2 kg di droga e una pistola, ed erano stati rinvenuti anche 6 scooter rubati.

Il comitato di residenti ‘Tor Sapienza sicura’, che da mesi si mobilita per denunciare le condizioni di degrado e di insicurezza nel quartiere, ha commentato sui social: “Una prima vittoria per il nostro quartiere!”.