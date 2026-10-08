Sassuolo (Modena), 8 ott. (askanews) – Un grande pannello di tre metri e sessanta, con le silhouette e le parole di chi lavora in fabbrica. A Sassuolo Marinella Senatore firma la sua prima opera in ceramica, realizzata con i dipendenti di Marca Corona, l’azienda più antica del distretto. Lo spiega l’amministratore delegato Lelio Poncemi: “Il senso originario sta nella partecipazione, nel coinvolgimento, nel chiedere a un’artista di vederci con i suoi occhi e aiutarci a valorizzare la nostra storia e il nostro modo di stare insieme”.Marca Corona per l’arte arriva alla quinta edizione: ogni anno un artista entra in azienda e lavora con i dipendenti. Con Senatore laboratori di scrittura collettiva e movimento, e sul retro dell’opera le frasi di tutti i partecipanti. A raccontarlo è Katia Canuri, che in azienda segue comunicazione ed eventi. “Quando viene svolto qui in azienda funziona perché mette in connessione dipendenti che altrimenti si saluterebbero al mattino e alla sera scambierebbero solo due battute. Quando invece affrontiamo questi workshop ciò che nasce e che ne esce sono esperienze diverse”.L’opera è in mostra fino al 4 dicembre alla Galleria Marca Corona, il museo d’impresa del distretto, accanto alle luminarie dell’artista. A febbraio sarà a Bologna per Arte Fiera, nell’autunno 2027 al Palazzo Ducale di Sassuolo. “E’ una comunità che ama la propria materia e dimostra creatività nel proprio lavoro – spiega Marinella Senatore -. Il fatto che si siano raccontati per creare quest’opera è una manifestazione della loro dignità, generosità e coesione come comunità. La terra e la ceramica sono elementi attorno ai quali si creano legami affettivi profondi”.