Allarme minicar a Roma, un’altra donna denuncia aggressione: “Spinta a terra mentre ero in bici”

(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos una nuova denuncia è stata presentata questa mattina ai carabinieri della Stazione Gianicolense per lesioni personali. Ancora una volta riguardante un uomo a bordo di una minicar

nera. La donna, una 27enne libera professionista, ha riferito che intorno alle 22 di lunedì, la sera stessa in cui l’attore Davide Iacopini è stato ferito gravemente, mentre percorreva via San Pancrazio in bicicletta è stata urtata con una spinta dal passeggero di una minicar di colore nero, datasi poi alla fuga, cadendo a terra. La donna non è riuscita a segnare il numero di targa.

Intanto, secondo l’ultimo bollettino diffuso dall’ospedale San Camillo, dove si trova ricoverato, Iacopini – dopo l’aggressione che ha subito lunedì sera – “è stato sottoposto a intervento da parte dell’equipe neurochirurgica. Al momento il decorso post operatorio è regolare, è ancora sedato e sottoposto a supporto intensivo. La prognosi

è strettamente riservata. La famiglia ringrazia per i messaggi di solidarietà e l’attenzione e per il lavoro dello staff medico ed ospedaliero. Ringrazia anche la Procura e le forze dell’ordine che stanno lavorando e chiede il rispetto della privacy in questo momento delicato”, conclude il bollettino.

All’attenzione del pm Ambrogio Cassiani, titolare del fascicolo in cui si procede per

tentato omicidio, ci sono anche altri tre episodi simili avvenuti nello stesso quartiere. L’ultimo riguarda un ragazzo colpito mentre si trovava anche lui in monopattino poco prima dell’aggressione all’attore colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minicar.