Assicurazioni, Oddone (Alleanza): “Proteggersi prima per investire meglio”

(Adnkronos) – “Oggi abbiamo portato in piazza un pezzo del nostro modo di interpretare la consulenza per le famiglie e tutti gli italiani, cioè proteggersi prima per investire meglio. Il che significa essere responsabili e avere la consapevolezza che per vivere bene occorre anche prepararsi bene a quello che sarà il nostro futuro”. Così Marco Oddone, amministratore delegato e direttore generale di Alleanza Assicurazioni, a margine della cerimonia di svelamento della nuova installazione in piazza Tre Torri, a Milano, una maxi-piattaforma specchiante con cui la compagnia del Gruppo Generali ha dato il via alla campagna ‘Rimetti il tuo futuro nel verso giusto’.

L’iniziativa attraverserà l’Italia da Trento a Catania e arriverà nelle piazze di 24 città, con i 10mila consulenti di Alleanza che incontreranno cittadini, famiglie e clienti per rafforzare il legame tra la compagnia e i territori. “Il consulente è la persona giusta cui rivolgersi per affrontare tante tematiche che oggi fanno parte del nostro vivere quotidiano – ha spiegato Oddone – dai temi legati alla salute a quelli legati alla longevità, cioè vivere a lungo ma vivere anche bene. E poi tutto ciò che riguarda il come impiegare le risorse, il risparmio e gli investimenti degli italiani”. Durante la campagna, “il ruolo dei consulenti di Alleanza sarà quello di essere vicino alle persone, nelle piazze, quindi nei luoghi dove le comunità vivono e trascorrono gran parte del loro tempo – ha precisato Oddone – Quindi essere in piazza significa essere prossimi ai bisogni dei nostri clienti”.