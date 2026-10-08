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Bublik, incidente in taxi e paura a Shanghai: “Dio mi ha protetto”

| 8 Ottobre 2026 14:04 | 0 commenti

Bublik, incidente in taxi e paura a Shanghai: “Dio mi ha protetto”

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(Adnkronos) –
Paura per Alexander Bublik. Il tennista kazako è impegnato nel Masters 1000 di Shanghai, ma proprio nella città cinese è stato vittima di un incidente mentre si trovava in taxi. A raccontarlo è stato lo stesso Bublik, che aveva anche postato un video dell’incidente sui propri profili social, salvo rimuoverlo dopo pochi minuti. 

“Mi sono reso conto subito che era successo qualcosa, stavo scendendo dal taxi quando una donna ha colpito violentemente la portiera con la sua auto”, ha raccontato Bublik al media russo Championnat, “per fortuna non avevo ancora aperto la portiera e tirato fuori la gamba, Dio mi ha protetto”, 

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