Dombrovskis: non possiamo creare continuamente nuove flessibilità sui conti

Roma, 8 ott. (askanews) – I rialzi inflazionistici “sono già presi in considerazione nella valutazione complessiva, tra i fattori rilevanti”, quando la Commissione Ue giudica il rispetto dei Paesi delle regole del Patto di stabilità e di crescita. E su queste regole nella Ue “non possiamo tirare fuori nuove flessibilità ogni volta. Farebbe insorgere dubbi sul nostro impegno a rispettare le regole, in una fase in cui la credibilità dei nostri propositi sulla sostenibilità di bilancio è un asset cruciale. Non possiamo metterlo a rischio”. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis durante la conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo.

Sui conti pubblici “è necessaria la prudenza – ha affermato -. Gli Stati membri devono attenersi ai loro obiettivi dei piani strutturali di bilancio di medio termine. E l’utilizzo della flessibilità ampliata, sulla base delle clausole di salvaguardia nazionali, va utilizzata con cautela”.

“È anche opportuno notare che le nostre regole di bilancio contengono già diversi elementi di flessibilità per intervenire sulla situazione attuale in una maniera equilibrata. Un elemento chiave delle nostre regole è la contro ciclicalità. Questo significa, per esempio, che le mancate entrate di bilancio a causa del rallentamento dell’economia non devono essere compensate – ha notato -. E che anche gli aumenti delle spese per i maggiori tassi di interesse non vanno compensate nei piani attuali”.