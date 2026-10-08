Engineering, completata la cessione di Alfahealth ad Accenture e prosegue nella rifocalizzazione del business

(Adnkronos) – Il Gruppo Engineering annuncia di aver perfezionato la cessione dell’intero capitale sociale di Alfahealth Spa, società specializzata nella trasformazione digitale del settore sanitario italiano, ad Accenture. Il closing fa seguito all’avveramento delle condizioni previste dall’accordo e all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, incluse quelle in materia di Antitrust e Golden Power. I proventi della cessione, al netto degli oneri connessi all’operazione e di altri aggiustamenti marginali rispetto al valore complessivo della stessa, interamente corrisposti per cassa, contribuiranno a rafforzare la struttura patrimoniale di Engineering, offrendo al Gruppo nuovi gradi di libertà per proseguire il percorso di trasformazione strategica. In linea con quanto già comunicato, si prevede che i proventi dell’operazione saranno prioritariamente destinati alla riduzione dell’indebitamento complessivo del Gruppo. Le relative modalità di utilizzo sono attualmente in corso di definizione e verranno comunicate al mercato, ove rilevante, in conformità alla normativa applicabile.

L’operazione si inserisce nella strategia di Engineering volta a consolidare il proprio posizionamento nei segmenti tecnologici e industriali più attrattivi, concentrando risorse e investimenti nelle aree ritenute a più alto potenziale di crescita, tra cui soluzioni digitali, piattaforme software proprietarie e Intelligenza Artificiale. Dopo i positivi risultati finanziari del primo semestre, il Gruppo prosegue nella direzione di rafforzare la centralità della GenAI (Intelligenza Artificiale Generativa) nella propria offerta di business. In questo quadro si colloca Is-Ia (Italy’s Sovereign Intelligence Architecture), l’architettura modulare basata sull’Llm (Large Language Model) proprietario EngGPT 2, che offre a Pubbliche Amministrazioni e aziende un’Intelligenza Artificiale sovrana, governabile, efficiente, aperta e integrabile con altri modelli generalisti. Engineering è stata assistita nell’operazione da Rothschild & Co e Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking in qualità di advisor finanziari, da Legance – Avvocati Associati in qualità di advisor legale e da EY-Parthenon Italia in qualità di advisor economico.