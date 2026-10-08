Farmaceutica, Lamoure (Content Group): “Con Ntc crescita e ingresso in nuovi mercati”

(Adnkronos) – “Quella con Ntc è stata una collaborazione molto proficua, che si è sviluppata negli ultimi dieci anni con il nostro Gruppo, composto da tre siti produttivi. Insieme a NTC abbiamo sviluppato diversi prodotti, sia dispositivi medici sia farmaci, che oggi produciamo in tutti e tre i nostri stabilimenti, con una continuità impressionante. La loro capacità di penetrare nei mercati e di fornirci informazioni puntuali, soprattutto nella pianificazione, ci aiuta molto”. Lo ha detto Flavio Lamoure, Ceo di Content Group, ieri a Milano all’evento di celebrazione del decimo anniversario di Ntc (Novelty, Technology, Care), tra i principali player dell’oftalmologia europea e prima azienda italiana a lanciare prodotti oftalmici su scala globale.

“Avendo una chiara visione delle esigenze future e delle possibili problematiche legate alle forniture, abbiamo potuto accompagnarli nella crescita nei loro mercati e, allo stesso tempo, abbiamo avuto l’opportunità di entrare in mercati nei quali non eravamo ancora presenti. Questo è stato possibile anche grazie alle importanti collaborazioni nello sviluppo di dispositivi medici e farmaci – aggiunge –. È stata una collaborazione continua e molto intensa: NTC è infatti molto esigente con le nostre operation, ma è sempre anche molto attenta alla qualità e, soprattutto, a mantenere un rapporto etico con i propri fornitori”.

“Non c’è infatti un rapporto di sudditanza, ma sempre di partnership: ci si confronta e ci si aiuta per costruire una visione comune del futuro. Questo ci ha permesso di sviluppare un modello di collaborazione che ha contribuito alla nostra crescita. Siamo cresciuti tantissimo negli anni e questa partnership è stata uno dei driver più importanti”.