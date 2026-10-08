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Jannik Sinner iscritto all’esibizione “1 Point Slam”, si giocherà pochi giorni prima degli Australian Open

| 8 Ottobre 2026 14:32 | 0 commenti

Jannik Sinner iscritto all’esibizione “1 Point Slam”, si giocherà pochi giorni prima degli Australian Open

Italpress, Sport Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – Chiusa in anticipo, suo malgrado, la stagione 2026, Jannik Sinner tornerà protagonista il prossimo anno. Il primo grande impegno nella sua agenda dovrebbero essere gli Australian Open. Il tennista azzurro, infatti, al pari di Carlos Alcaraz, è tra gli iscritti per il “1 Point Slam” del Major Austaliano, un’esibizione, inaugurata quest’anno, nella quale i big della racchetta sfidano giocatori dilettanti: in palio un milione di dollari. Questa esibizione, a gennaio, precede di pochi giorni proprio gli Australian Open. 

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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